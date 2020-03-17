Рубль подорожал по отношению к доллару при открытии торгов на Московской бирже

Москва, 17 марта. Рубль начал укрепляться по отношению к доллару США и евро после недавнего обвала цен на нефть и падения российской валюты. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

Спустя пять минут после открытия торгов доллар стоил 74,06 рубля, что на 58,95 копейки дешевле, чем при закрытии биржи в понедельник.

Курс евро опустился на 79,7 копейки по сравнению с итогами предыдущей торговой сессии и достиг 82,62 рубля.

Стоимость бивалютной корзины потеряла 68,29 копейки и составляет 77,91 рубля.

Более того, на один доллар подорожала нефть. При этом на Лондонской бирже на 2,6% выросли майские фьючерсы на сырье марки Brent. Их стоимость составляет 30,82 доллара за баррель.

Напомним, обвал цен на нефть произошел в ночь на 9 марта на фоне безрезультатных переговоров в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия предлагала дополнительно снизить объемы нефтедобычи из-за падения спроса в связи с пандемией китайского коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан. В дальнейшем обрушение цен на нефть привело к падению курса рубля.