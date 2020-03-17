Юрист Академии права разъяснил ФАН мотивы КС по поправке о президентском сроке

Конституционный суд дал заключение на проект изменений в Конституцию РФ. В нем получает развитие политика на усиление самоидентификации российского народа, на автономность и суверенность российского варианта демократии. Суд согласился с необходимостью охраны государственного языка, культурных ценностей всех народов внутри одной российской нации и семейных ценностей. Наибольший резонанс в обществе возник вокруг поправок о президентских сроках.

Наталья Гусева, кандидат юридических наук, научный сотрудник Государственной академии права, объяснила Федеральному агентству новостей отличие нынешнего ответа Конституционного суда на вопрос о сроках президентства от позиции, высказанной им в 1998 году.

«СМИ сравнивают ситуацию 1998 и 2020 годов, но почему-то никто не хочет заглянуть в определение 22-летней давности», — заявила она.

Далее мы приводим письменный комментарий Натальи Гусевой на вопрос ФАН.

Историческая справка

5 ноября 1998 г. №134-О Конституционный суд ответил на запрос парламента о том, может ли на выборах в 2000 году претендовать на занятие должности президента то лицо, которое занимает ее на момент запроса.

В этом определении суд не ставил под сомнение возможность или невозможность двух сроков подряд, а производил исчисление сроков полномочий конкретно президента Бориса Ельцина, вступившего в должность при старой Конституции РСФСР.

Указывая на даты введения должности президента и конституционных актов, Конституционный суд пришел к выводу, что неопределенность в исчислении срока полномочий в 1998 году отсутствует. В 1996 году президент избирался на второй срок подряд, и в 2000 году, на следующих выборах, Ельцин претендовать на участие в выборах не мог.

Ход размышлений Конституционного суда таков:

24 апреля 1991 года — введение должности Президента РСФСР Законом РСФСР «О Президенте РСФСР», 24 мая 1991 года институт Президента РСФСР был включен в действовавшую тогда Конституцию РСФСР. При этом часть вторая ее статьи 121.2 установила, что Президент РСФСР избирается сроком на пять лет; одно и то же лицо не может быть Президентом РСФСР более двух сроков подряд.

12 июня 1991 года избран первый Президент РСФСР Б. Н. Ельцин. На момент вступления в силу новой Конституции Российской Федерации в декабре 1993 года ранее избранный Президент Российской Федерации занимал эту должность первый срок.

В 1998 году по новой Конституции Российской Федерации президент Российской Федерации действовал до истечения срока, на который он был избран в 1991 году. Прежний первый срок полномочий избранного в 1991 году Ельцина в РСФСР с принятием новой Конституции Российской Федерации не прерывался, а первый срок полномочий президента Российской Федерации не начинал исчисляться заново.

Поправки 2020 года о сроках президентства

Нынешние поправки в конституцию предусматривают возможность занятия одним лицом должности президента не более двух сроков.

Для лица, которое занимает должность президента РФ на момент вступления в силу поправок, возможно участие кандидатом на выборах президента РФ на установленное этой поправкой число сроков, независимо от числа сроков занятия должности президента до вступления поправки в силу.

И в 2020, и в 1998 годах Конституционный суд сохраняет единообразие своей практики в указании на законность поправок лишь в случае их поддержки большинством избирателей России на референдуме.

Сходство ситуаций 1998 и 2020 годов — в одобрении применения нового варианта конституции, а не того, что был до вступления действующего президента в должность.