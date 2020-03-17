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Бандформирования Триполи продолжают провокации на подступах к позициям ЛНА

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Бандформирования Триполи продолжают провокации на подступах к позициям ЛНА

Триполи, 17 марта. Провокации со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии носят регулярный характер — пользователи социальных сетей Facebook и Twitter сообщают о периодических нарушениях режима прекращения огня наемниками Файеза Сарраджа.

Сегодня Ливийская национальная армия успешно отразила попытку атаки боевиков ПНС Ливии в ар-Рамле.

Также ряд попыток прорыва был совершен триполийскими бандформированиями в районах Тарик аль-Матар, ас-Саадия, Абу Салим, Машруа аль-Хадба и ар-Рамла.

Примечательно, что боевики Сарраджа применяют и крупнокалиберную артиллерию — в качестве мести за свои потери в ар-Рамле силы ПНС вели огонь из минометов по району аль-Машруа, еще один минометный расчет располагался возле кладбища Сиди Хусейн в районе аль-Хадба. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Также со слов очевидцев звуки артиллерийских схваток были слышны в районе ас-Свани.

Ранее официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари неоднократно заявлял о том, что Анкара каждый день направляет по четыре сотни боевиков для ПНС Ливии. Впрочем, по словам Мисмари, многие из них вовсе не готовы участвовать в боях с ЛНА — вместо этого они терроризируют мирное население Триполи, грабят людей и похищают их ради получения выкупа.

Впрочем, некоторые наемники ПНС выбрали другой путь — они предпочли дезертировать в страны Евросоюза под видом беженцев. Вероятно, не так много наемников верят в успешную кампанию Сарраджа в Ливии.

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