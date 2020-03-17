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Бредихин назвал слухи о долларе за 97 рублей продуктом инфовойны США против России

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Политолог Бредихин назвал слухи о долларе за 97 рублей продуктом инфовойны против России

Аналитическое агентство Bloomberg, принадлежащее американскому олигарху Майклу Блумбергу, безуспешно пытавшемуся баллотироваться на пост президента США от демократической партии, опубликовало свое так называемое исследование, в котором предрекло российской национальной валюте дальнейшее падение — аж на целых 30%. Это означает, что за доллар якобы скоро будут давать не 75, как сейчас, а целых 97 рублей. Однако подобные информационные нападки на экономику России не новость: подобную ситуацию мы видели в 2014 году, вспомнил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что и сегодня ведущие финансовые «аналитики» мира будут использовать свой дутый авторитет для ведения информационной войны против Российской Федерации.

«Подобного рода «вбросы», безусловно, влияют на котировки валют — как мы знаем из истории, после воссоединения России и Крыма выросли доллар и евро. Люди начали активно вкладываться в них, провоцируя все новый и новый рост — а затем наступил резкий спад, и то, чему еще вчера прогнозировали трехзначные ценники, сильно упало в цене», — рассказал Бредихин.

По его словам, в настоящий момент мы наблюдаем схожую картину: искусственно нагнетается паника, которая провоцирует рост «зеленой» валюты.

Политолог Бредихин назвал слухи о долларе за 97 рублей продуктом инфовойны против России

«Причем этим будут заниматься не только иностранные информагентства, — подметил собеседник ФАН. — Но и целый ряд российских СМИ, которые в той или иной степени зависят от своих западных «партнеров» — а их у нас очень и очень много. Поэтому неудивительно, что эти «месседжи» столь активно подхватываются в нашей стране и становятся мощным ресурсом для проведения информационной войны против Российской Федерации».

Политолог с прискорбием заметил, что подобные методы борьбы неплохо работают в нашей стране: граждане сломя голову бегут в обменники и за бешеные деньги покупают совершенно бесполезные доллары и евро, подрывая одновременно не только свое собственное, но и национальное благосостояние. Однако есть рецепт, который поможет не скатиться в пропасть.

«Пора уже, наконец, ограничить продажу иностранной валюты в нашей стране, — предложил политолог. — По этому пути уже давно успешно идет Белоруссия и ряд других стран. Следует серьезно задуматься об укреплении финансового суверенитета и напрямую привязать рубль к цене на золото».

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