Глава Росстандарта рассказал о проценте суррогата на автозаправках

Москва, 17 марта. Росстандарт ожидает, что доля суррогатного топлива на заправках страны снизится к 2025 году до 5%. Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов.

Он напомнил, что в прошлом году показатель составил почти 9%.

«Я думаю, что в целом по стране мы должны достичь показателя не более 5% суррогата на рынке. Это наша цель к 2025 году», — рассказал Абрамов.

Росстандарт полагает, что снизить объемы суррогата удалось благодаря введению оборотных штрафов за некачественное топливо. Однако такую меру в ведомстве считают недостаточной.

Напомним, что Росстандарт в 2019 году провел ряд проверок, по итогам которых эксперты составили карту качества автомобильного топлива в России. По данным ведомства, более 20% автозаправок в 18 регионах нарушают требования технического регламента по физико-химическим свойствам топлива.

Исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин посоветовал автовладельцам внимательно следить за работой сотрудников автозаправочных станций, чтобы избежать обмана.