РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Санитарные правила при проведении богослужений ужесточены на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующие правила утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Документ опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

Меры, которые введены в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-2019, распространяются на Московскую епархию. В официальном документе говорится об отказе от целования креста по окончании литургии. Также речь идет об ужесточении санитарных правил при совершении таинств, в том числе крещения, причастия и соборования.

Отмечается, что РПЦ приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. К настоящему моменту известно, что число заразившихся COVID-2019 в мире превысило 177 тысяч человек, умерли около семи тысяч заболевших. В Италии 27 710 человек инфицированы, 2 158 умерли, а 2 749 пошли на поправку, в Иране 14 991 заразился, 853 умерли, 1 669 вылечились.

Среди симптомов у заболевших: высокая температура, поражение легких, чувство сдавленности в груди, общая усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. Главный врач больницы им. С. П. Боткина Денис Гусев ранее предупредил, что у заболевших коронавирусной инфекцией могут быть «мокрый» кашель и насморк.

Напомним, крупные российские онлайн-кинотеатры «Кинопоиск HD», Ivi, Premier, Okko и more.tv сообщили об акциях, которые проводятся в связи с карантином из-за распространения нового коронавируса. Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот, который выдает оказавшимся на карантине из-за коронавируса россиянам промокод на 14 дней пользования пакетом подписок «Оптимум».