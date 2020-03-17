Путин не считает несистемную оппозицию врагом государства

Москва, 17 марта. Представители несистемной оппозиции не являются врагом для государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Национальный лидер отметил ошибочность данного тезиса.

«Ничего подобного. Это не соответствует действительности», — подчеркнул президент в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, просто критиковать власть недостаточно, важно иметь понимание, как преодолевать те или иные проблемы в стране.

«Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует», — сказал Путин.

Он также добавил, что россияне не будут голосовать за тех политиков, которые кроме критики не предлагают конструктивных действий. Граждане страны стали лучше разбираться в политических вопросах, сейчас, по мнению президента, «так просто, за колбасу, не купишь человека».

Ранее сообщалась точка зрения Путина относительно условий работы депутатов Госдумы. Президент заявил, что парламентарии любых политических направлений должны иметь одинаковые возможности для своей деятельности, передает Федеральное агентство новостей.