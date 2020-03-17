Российские врачи в Сирии помогают жителям Алеппо — видео ФАН

Алеппо, 17 марта. Спецотряд военврачей из России продолжает работу в сирийском городе Алеппо. Беженцы, которые возвращаются после окончательного освобождения города от терроризма, бесплатно могут пройти медосмотр и получить необходимую помощь и лекарства.

Российские врачи работают на базе госпиталя Университета Алеппо. Помощь сирийцам оказывают более 100 высококлассных профессионалов, с большим опытом, полученным в различных горячих точках. Они принимают около 300 пациентов в день — как людей с различными заболеваниями, так и тех, кто пострадал в ходе обстрелов боевиков.

Российские военврачи регулярно посещают населенные пункты к западу от Алеппо, которые были освобождены от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в РФ группировка) в ходе зимнего наступления Сирийской арабской армии. Общаться с местными жителями им помогают сирийские волонтеры из местных медицинских училищ.

Отметим, Россия продолжает поставлять в Сирию гуманитарную помощь с 2012 года. Вклад РФ в восстановление Сирии не ограничивался поставками продовольствия, лекарств и медицинской помощи — Москва неоднократно направляла в Сирию команды саперов для удаления мин и самодельных взрывных устройств, оставленных отступающими террористами. Также Россия подготовила для сирийской армии несколько саперных подразделений, которые смогли самостоятельно продолжить эту работу.

Напомним, Алеппо был окончательно освобожден от террористов в середине февраля — правительственным войскам впервые за восемь лет удалось взять под контроль западные пригороды и промышленные районы города.

1 Организация запрещена на территории РФ.