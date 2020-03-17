Заслуженный спасатель России напомнил об опасности ртутных градусников

Москва, 17 марта. Заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин рассказал, чем опасны ртутные градусники. По его словам, наряду с электронными и инфракрасными термометрами до сих пор в ходу и старого образца ртутные градусники. Как уточнил специалист, главным минусом таких градусников является их хрупкость.

Как передает радио Sputnik, ртуть — крайне опасное ядовитое вещество. Спасатель рассказал, что делать, ели градусник разбился.

«Если вы видите эти катышки ртути, то надо надеть защитные перчатки, сделать из бумаги небольшой ковшик и им собрать капельки ртути в стеклянную банку с холодной водой», — уточнил он.

Это нужно делать в проветренном помещении, чтобы не дышать возможными парами ртути, а лучше вызвать специалистов.

Ранее сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев назвал оптимальный градусник для использования в домашних условиях. Напомним, из-за угрозы распространения нового коронавируса во многих офисах России начали измерять температуру сотрудникам.

Обычно для этого используют инфракрасные термометры, значительно упрощающие процедуру. При этом в домашних условиях, отмечают специалисты, в таком градуснике нет особой нужды. Как уточнил кардиолог, использовать можно и обычный ртутный градусник. Он довольно точен, но из-за ртути внутри может принести намного больше проблем.

Напомним, испанский медик Хосе Мануэль Фернандес Гарсия назвал продукты для защиты от коронавируса. По словам медика, в рацион необходимо добавить больше фруктов, овощей и зелени.