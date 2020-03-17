«Конкорд» разгромил в суде американскую прокуратуру

Активная деятельная стратегия защиты компании «Конкорд» по делу о вмешательстве в американские выборы заставила само обвинение перейти к обороне, так как его доводы против организации были изначально не просто слабыми, а абсолютно надуманными. Подробнее о том, как торжествовала справедливость в деле «Конкорда» — в материале Федерального агентства новостей.

Победа русского «Конкорда»

Окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении процесса в отношении компании «Конкорд», которую Вашингтон обвинял в якобы вмешательстве в американские выборы президента, проходившие в 2016 году. Об этом говорится в документе, который поступил 16 марта в электронную базу инстанции.

В постановлении говорится, что «ходатайство властей удовлетворено». С компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» были сняты все обвинения.

При этом, как отмечает газета The New York Times, «Конкорд» перешел от защиты к нападению в суде. В итоге прокуроры пожаловались на то, что среди документов, которые потенциально могут быть переданы обвиняемым, содержится подробная информация об источниках и методах расследования правительства, в том числе о наиболее важных его секретах. Очевидно, прокуроры не захотели, чтобы эта информация оказалась в руках «Конкорда».

В итоге прокуроры рекомендовали министерству юстиции снять обвинения, чтобы сохранить интересы национальной безопасности и не допустить, чтобы Россия использовала «деликатную» информацию американских правоохранителей.

«Правда торжествовала»

Как отметил член Совета Федерации Александр Бабаков, все обвинения Соединенных Штатов по делу о вмешательстве в американские выборы изначально были надуманными и политизированными.

«Видимо, совсем ничего не нашли. Правда торжествовала. Печально, что она делает это с задержкой и опозданием, когда уже все пиар-акции были проведены. [Какого-то] результата заинтересованные лица все равно достигли — в глазах обычных американцев Россия представлена страной, которая пытается вмешиваться в дела иностранного государства. В действительности, конечно же, это не так. Это печально, но это политика», — пояснил Александр Бабаков.

По мнению политика, расслабляться не стоит — американцы попытаются выдумать что-нибудь еще. Он обратил внимание, что вся история с вмешательством России в американские выборы — сугубо внутриполитическая игра Соединенных Штатов.

«Если какой-нибудь стороне тема России понадобится для внутренних разборок внутри США, то они поднимут эту тему на щит», — заключил сенатор.

Провал Мюллера

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что процесс против компании «Конкорд» в США, чье руководство всегда подчеркивает правовой характер государства, изначально был политическим. Виноват в этом и спецпрокурор Роберт Мюллер, и заинтересованные в его расследовании силы в американском истеблишменте. Расследование Мюллера не ограничивалось рамками гипотетического вмешательства в американские выборы, являясь инструментом давления на президента США Дональда Трампа со стороны назначившей это расследование команды, связанной с демократами.

«Провал расследования Мюллера показал некомпетентность и явную ангажированность его самого и его команды. И отставка Мюллера, и прекращение процесса в отношении компании «Конкорд» — логичное следствие надуманного характера обвинений и против России, и против Трампа, и против «Конкорда», — уверен аналитик.

Эксперт обратил внимание, что активная стратегия защиты компании заставила само обвинение перейти к обороне, так как его доводы против «Конкорда» были изначально не просто слабыми, а надуманными.

«В американской прессе прекращение процесса по просьбе обвинения уже назвали победой США, которые смогли успешно противостоять «агрессии» представителей «Конкорда». История с импичментом Трампа показывает, что его противники могут использовать и другие поводы для давления на него. Провал же расследования Мюллера привел к растрате миллионов американских бюджетных средств, которые фактически пошли на внутреннюю политическую борьбу и разжигание конфликта между США и Россией. Поэтому окончание данного процесса можно расценивать как закономерный итог», — заключил Сергей Простаков.

С 2016 года США занимаются поиском следов так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «дело о вмешательстве», в апреле прошлого года обнародовал доклад. В нем он признал, что не удалось подтвердить подозрения о связи Трампа с РФ. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 миллионов долларов. В результате Мюллер был вынужден признать, что никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой не существует.

Эксперты отмечают грамотную высококвалифицированную работу адвокатов «Конкорда», которые аргументированно доказали наличие огромного количества ошибок и несообразностей в обвинениях, которые были предъявлены Мюллером и его командой российской компании.

После обвинений, которые предъявили Мюллеру адвокаты «Конкорда», уже бывший спецпрокурор поспешно покинул свой пост. Он признал свое фиаско перед журналистами и заявил, что покидает министерство юстиции США. Сам Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» вакханалию вокруг «вмешательства» Москвы в американские выборы.