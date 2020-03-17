Путин подчеркнул важность одинаковых условий работы для всех политиков

Москва, 17 марта. Политики всех партий, в том числе оппозиционных, должны иметь одинаковые условия работы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Для примера российский лидер отметил предоставление депутатам Госдумы одинаковых служебных автомобилей.

«Они пользуются тем, что дает им государство для отправления их функций. Это дает не власть действующая. Это дает государство в рамках действующего закона», — заявил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, власть должна соблюдать эти требования без оглядки на политические позиции того или иного парламентария.

«Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда участникам строительства Крымского моста. Почетное звание, согласно указу президента, получили бизнесмен Аркадий Ротенберг и монтажник «Мостотреста» Николай Зайков, передавало Федеральное агентство новостей.