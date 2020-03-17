Коронавирус, последние новости: ситуация в РФ и в мире, 666 умерших, меры безопасности

Коронавирус COVID-19, ставший причиной пандемии, пока не сдает позиции, захватывая все больше стран и людей. Россия, где число инфицированных, диагноз которых подтвержден лабораторно, приближается к сотне, принимает новые меры для нераспространения инфекции. В связи с карантином РФ, Европа и другие страны практически закрыли границы. В Киеве коллапс в связи с закрытием метро. Подробнее о ситуации на утро вторника, 17 марта, в обзоре Федерального агентства новостей.

Коронавирус: последние данные на утро 17 марта

Всего в мире 182271 зараженных, за сутки их число увеличилось на 18660 человек. Умерших — 7138, за сутки их число увеличилось на 666 человек. Излечились 78204 человек, из них за последние сутки вирус перестал выявляться у 2145 пациентов.

Сколько заболевших в России

В России официально зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19. Пять человек вылечились. Проведено 109939 исследований на коронавирус.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом в нашей стране доступна на официальном сайте Минздрава и Роспотребнадзора стопкоронавирус.рф (Коронавирус COVID–19). Также для граждан открыта горячая линия 8-800-2000-112 по коронавирусу.

Все страны вводят тотальный карантин

В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в Европе и в других странах Россия закрыла границы для всех иностранцев. Запрет на въезд будет действовать с 18 марта по 1 мая. Одновременно Шенгенская зона на 30 дней закрывает общую границу Евросоюза и других входящих в Шенген стран.

День космонавтики

Правительство РФ принимает срочные меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией: вводится особый порядок оплаты больничных для людей, вынужденных соблюдать карантин; действует зеленый коридор на таможне для товаров первой необходимости; принимаются и другие меры.

Коронавирус оказал воздействие и на важнейшие общественно-политические мероприятия. Так сообщается о возможном переносе на осень празднования Дня космонавтики, его могут приурочить к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября.

Школы на карантине

В Москве школы закрыты на карантин до 12 апреля, также в столице запрещается проведение любых мероприятий с более чем 50 участниками. В Петербурге также действуют ограничения, связанные с массовыми мероприятиями. Кроме того, в Северной столице введено свободное посещение школ, что вызвало определенную неразбериху, на которую жалуются родители школьников.

Коронавирус не щадит звезд

Коронавирус выявлен и голливудских звезд Идриса Эльбы, Тома Хэнкса, Ольги Куриленко, Кристофера Хивью. Заболевание, вызванное COVID-19, диагностировано у чемпиона мира по кайтсерфингу Петра Тюшкевича, который публикует забавные фото из больницы.

Увы, от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Италии в возрасте 92 лет скончался известный архитектор и теоретик искусства Витторио Греготти, который в частности принимал участие в реконструкции Олимпийского стадиона Барселоны.

Украина паникует

На Украине коллапс и паника в связи с распространением коронавируса и принимаемыми карантинными мерами. Сообщается, что два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу в Белгородской области с 16 марта приостановили работу в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Также из-за карантина на Украине временно отменяется регистрация браков.

Киевская городская администрация ввела в столице Украины тотальный карантин с 17 марта. В городе закрываются все ТРЦ (за исключением продуктовых отделов), рестораны, театры, музеи и другие развлекательные учреждения, фитнес-залы, спа-салоны и даже парикмахерские. Эти меры берут на вооружение в других украинских городах. Принято решение о закрытии киевского метро, что уже привело к транспортному коллапсу и взвинтило цены на услуги такси.

Реинфекция невозможна

Переболевшие коронавирусной инфекцией не подвержены реинфекции, то есть не могут заразиться повторно, поскольку их иммунитета хватит как минимум на несколько лет. Об этом РИА Новости заявил директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев. По его словам, якобы имевшие место случаи реинфекции в китайской Ухани, о которых сообщали СМИ, скорее всего, были связаны с ошибками в диагностике.

Как защитить себя и близких

Приняв необходимые меры, вы защитите не только себя и своих близких, но также превентивно поможете всем пожилым и больным. Для снижения риска и для обуздания эпидемии необходимо сделать следующее: