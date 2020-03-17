СК РФ изучит список ветеранов Латышского легиона СС на причастность к геноциду

Москва, 17 марта. Следователи изучат список ветеранов Латышского легиона СС, представленный в докладе историков, на причастность к геноциду во время войны и реабилитации нацизма. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что перечень содержит весьма полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия.

«Безусловно, Следственный комитет России детально этот список изучит», — заверила Петренко.

По ее словам, более 50 человек, в том числе легионеры, проверяются на причастность к преступлениям против человечности. Некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности военными трибуналами в 1940–1950-ые года.

«Это, в соответствии с принципом non bis in idem, исключает их повторное уголовное преследование в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям», — уточнила представитель СК РФ.

Как напоминает НСН, на прошлой неделе директор фонда «Историческая память» Александр Дюков рассказал о том, что исследователям удалось установить личности 96 из 400 ветеранов Латышского легиона СС, которые в настоящее время проживают в США, Латвии, Австралии и других странах. По его словам, входившие в состав легиона подразделения в годы Великой Отечественной войны совершили множество жестоких преступлений — к примеру, каратели уничтожили мирное население в деревне Жестяная Горка.

Бывшие легионеры, некоторые из которых остались в Латвии, а другие перебрались за границу, создали свою организацию, получившую название «Ястребы Даугавы». Именно они, как указал Дюков, стали инструментом «мягкой силы» Риги во время распада Советского Союза.