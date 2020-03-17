Правительство и ЦБ РФ подготовили пакет мер для поддержки экономики РФ

Москва, 17 марта. Правительство и Центробанк России разработали пакет мер для минимизации последствий коронавирусной инфекции COVID-19 для граждан и экономики страны. Об этом говорится в совместном заявлении регулятора и кабмина.

ЦБ РФ принял решение продолжить обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью. Это, согласно заявлению, необходимо для обеспечения финансовой стабильности. Также, если появится необходимость, будут использованы регуляторные меры, «облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям».

«Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, которые обеспечили стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта. <…> При реализации прочих мер экономического пакета правительство и Банк России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности», — говорится в заявлении.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Коронавирус быстро распространился по всему миру. Инфекция негативно влияет на экономику государств. Экономист Института современного развития Никита Масленников в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, как нивелировать ущерб российской экономике от коронавируса. По его словам, России нужно делать все возможное для того, чтобы увеличить темпы развития экономики.

Правительство РФ 16 марта приняло решение из-за коронавируса COVID-19 с 18 марта до 1 мая временно ограничить въезд иностранных граждан на территорию страны. Ограничения на въезд не коснутся дипломатов, водителей международного транспорта.