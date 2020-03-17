Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Москва, 17 марта. Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков. В 2019 году лидеров среди банков был Юникредит-банк, который в 2020 году опустился на вторую строчку. Третье место занял Росбанк.

Как уточнили эксперты, таким образом, в рейтинге самых надежных российских банков первые три позиции занимают структуры западных банков. Кроме того, в группу с наивысшей степенью надежности вошли только «дочки» иностранных кредитно-финансовых организаций и государственные банки.

Сбербанк в списке Forbes занял четвертую строчку, а ВТБ — 11-ю. На пятом месте — Ситибанк, на шестом — ING Bank, далее идут «Нордеа», HSBC, SEB, Bank of China.

Ранее Forbes озвучил потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка. Так, совокупные потери российских долларовых миллиардеров (таких сейчас 97) на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов.

По данным издания, больше всего денег потеряли совладельцы нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун — порядка 2,1 миллиарда долларов и 904 миллиона долларов соответственно. Затем следует глава ГМК «Норникель» Владимир Потанин, чьи потери составили 613 миллионов долларов.

Третью позицию заняли бенефициары «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, которые потеряли 607 и 594 миллиона долларов соответственно. Кроме того, в первой десятке миллиардеров только Сулейман Керимов смог не только не потерять деньги, но и увеличить свое состояние.