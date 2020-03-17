Косметологи призвали женщин отказаться от пластической хирургии

Москва, 17 марта. Презентация социального проекта под названием «Естественная красота достижима» прошла в Институте пластической хирургии и косметологии в Москве. Специалисты продемонстрировали технологии, которые, возможно, будут использоваться в ближайшем будущем, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Главное в этих технологиях — отказ от необратимых хирургических модификаций, зачастую опасных для здоровья и даже жизни.

Презентацию открыли специалисты института, эксперты и режиссер сериала «Не родись красивой» Александр Назаров. Он признался, что на кастинге на роль главной героини искал более красивую актрису, чем Нелли Уварова, но в итоге отказался от этой идеи.

«Когда мы видим эту актрису в жизни, она выглядит совершенно обычно, но, когда мы видим ее на сцене театра или в кино, это красивейшая женщина. Это привело меня к мысли, что красота где-то не там», — рассказывает продюсер.

Назаров уверен, что пластическая хирургия не делает девушку красивей и лучше, и отдает предпочтение натуральной красоте.

Врач-косметолог Наталья Индилова призвала девушек в принципе отказаться от любых модификаций своего тела. Доктор отметила, что любые хирургические вмешательства несут необратимые последствия и лишают девушек натуральной красоты.

«Невозможно увеличить губы так, чтобы это выглядело натурально. Любые деформации будут заметны и выглядеть неестественно», — утверждает специалист.

Кроме того, она настоятельно рекомендует не ходить к людям, которые делают такие операции на дому, поскольку у них нет образования и должных навыков. Походы к таким шарлатанам могут стоить клиенту не только внешности, но и жизни.

Генеральный директор компании «Ниобис» Константин Певчих и его коллега инженер Игорь Косоуров представили гостям интрадермальный аппликатор SkinPort, который является новой технологией в мезотерапии. В аппликаторе 20 микроструктур, которые вводятся под кожу и позволяют совершенно безболезненно ввести любой раствор. Ведущий продемонстрировал аппликатор на нескольких гостях, которые подтвердили, что не испытали дискомфорта.

Удивление вызвала сама процедура — участникам пресс-конференции прокалывали кожу одним и тем же аппликатором, без замены иглы. На очевидный вопрос, не опасно ли это, демонстраторы заявили, что игла сделана из материала, который обеззараживает сам себя.