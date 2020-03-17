Немецкий политолог Рар рассказал о панике в Германии из-за пандемии коронавируса

Берлин, 17 марта. Коронавирусная инфекция может унести от 500 тысяч до миллиона жизней граждан Германии, а также негативно сказаться на экономике страны. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, пандемия коронавируса погрузила ФРГ в стрессовое состояние. Граждан тревожит распространение заболевания, они предпочитают уходить в добровольную изоляцию.

«Говорить о том, что здесь не чувствуется паники, было бы неправильно», — констатировал Рар.

Политолог добавил, что, по предположениям властей Германии, коронавирус затронет 60-70% жителей страны — примерно 55 миллионов человек. Специалисты при этом затрудняются точно сказать, о какой стадии эпидемии в ФРГ сегодня идет речь, указал Рар. По его словам, немцы боятся повторения ситуации в Италии, которая стала одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Европе.

Политолог добавил, что сложившаяся ситуация не может не оказать влияние на экономику Германии. Он рассказал, что в крупных городах, где нет промышленных производств, выставки, конференции и другие мероприятия являются основным источником дохода. Из-за коронавирусной инфекции их проходится либо переносить, либо отменять, что приводит к потерям для бизнеса.

«Все рушится, но это лишь начало», – заключил специалист.

Согласно последним данным, в Германии коронавирусом нового типа COVID-19 заразились более 7,2 тысячи человек, 17 из них умерли, а 67 удалось выздороветь. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Баварии, там объявлено чрезвычайное положение.

В целом, по всему миру число заразившихся уже превысило отметку в 177 тысяч человек, умерли около семи тысяч заболевших. Всемирная организация здравоохранения объявила на прошлой неделе пандемию коронавируса.

Россия приняла решение о закрытии авиасообщения со странами Евросоюза, где бушует эпидемия.