Названы самые популярные российские курорты для лечебного отдыха весной

Москва, 17 марта. В первую десятку российских регионов для санаторного отдыха этой весной входят Крым, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан и Республика Алтай. Об этом сообщил «ТурСтат».

Как отметили специалисты, спрос на весенний отдых в санаториях за 2019 год вырос на 5%. При этом в число десяти регионов, где весенний отдых стал популярнее, вошли Пермский край, Свердловская область, Республика Адыгея. Кроме того, лечебный отдых весной чаще предпочитают жители Волгоградской, Тюменской, Кировской, Саратовской областей, а также Республики Хакасия, Башкирии и Алтайского края.

Ранее были названы самые популярные направления у россиян на майские праздники. На первом месте идет город Сочи. На втором месте оказались Москва и Санкт-Петербург. В десятку также вошел Калининград — город расположился на восьмой строчке рейтинга. Среди международных маршрутов одним из наиболее популярных оказался перелет в Анталью. Пятерку лучших замыкает Тбилиси. Кроме того, туристы выбирали Прагу, Париж, Барселону и Стамбул.

Цена перелета по самым востребованным направлениям не была выше 24 тысяч рублей. В частности, цена перелета до Антальи составляла порядка 23,6 тысячи рублей, до Парижа — 22,7 тысячи рублей, а до Барселоны — 21,8 тысячи рублей. При этом наиболее бюджетным направлением стала Москва. Путешественникам билет до российской столицы обходился в 8,7 тысячи рублей.