Как Россия ответила Болгарии за высылку ее дипломатов. Колонка Владимира Тулина

По сообщению болгарского информационного агентства Nbox.bg, объявлены персонами нон грата и обязаны в течение 48 часов покинуть территорию Российской Федерации два болгарских дипломата: заместитель консула Николай Караниколов и первый секретарь посольства Красимир Димитров. В связи с обстановкой в Европе данная высылка имеет свои интересные особенности.

Она стала ответом МИД России на высылку двух российских дипломатов из Болгарии 24 января 2020 года из-за обвинений в шпионаже. Федеральное агентство новостей рассказало об этом своим читателям в статье «Болгария изгоняет российских дипломатов по удивительным причинам».

С тех пор коронавирус внес изменения даже в такую далекую от медицины процедуру, как высылка дипломатов. Если российские дипломаты вернулись на родину самолетом, то их болгарские визави такой возможности были лишены. Дело в том, что в настоящее время все авиарейсы между Россией и Болгарией прекращены. Имеется только полет Москва — София, но на него до 18 марта все билеты распроданы, несмотря на существенное повышение цен из-за выросшего спроса. Железнодорожное сообщение между Россией и ЕС также прервано.

Болгарские дипломаты получили уведомление о необходимости покинуть Россию в течение 48 часов вечером 15 марта, и, как сообщает Nbox.bg, уже в 10 утра 16 марта они покинули Москву на своих собственных автомобилях, и теперь в болгарских социальных сетях обсуждают, куда рванули их дипломатические представители и когда они приедут на родину. После того, как Грузия и Польша закрыли свои границы для въезда всех иностранцев, сухопутный путь из России в Болгарию остался только один — через Украину и Румынию, но дело в том, что с 17 марта незалежная держава тоже вводит запрет на пересечение своей границы, и болгары прикидывают, успеют ли их соотечественники доехать до румынской границы.

Таким образом, Россия выбрала подходящий момент, чтобы рассчитаться за депортацию своих дипломатов, и заставила болгарских дипломатов стать участниками своеобразного автопробега. Сразу вспоминается бессмертное произведение Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Там участник автопробега Остап Бендер поставил на машине «Антилопа гну» лозунг «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!». Болгарские дипломаты могли бы тоже водрузить на свои автомобили лозунг «Ударим автопробегом по шпиономании и холуйству!».