Правительство РФ не планирует сокращать бюджетные расходы в 2020 году

Москва, 17 марта. Правительство России не планирует сокращать бюджетные расходы в 2020 году, а Минфин при необходимости поддержит субъекты страны. Об этом говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», размещенном на сайтах кабмина и Центробанка.

«Министерством финансов в режиме реального времени будет осуществлен мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, по мере необходимости им будет оказана необходимая финансовая поддержка», — говорится в тексте.

Правительство и Банк России, кроме того, вводят пакет мер, направленный на поддержку экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. В документе отмечается, что Кабмин и ЦБ благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет обладают достаточным объемом финансовых ресурсов и будут и далее принимать все необходимые меры для обеспечения экономической стабильности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Кремль и Центробанк внимательно следят за развитием экономической ситуации в мире, а также за тем, какие меры принимают США и другие страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Инфекция охватила более ста стран мира, многие вынуждены были предпринять особые меры: ввести режим чрезвычайного положения, объявить карантин и закрыть границы.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на прошлой неделе провел оперативное совещание с вице-премьерами, на котором обсуждались меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19, а также сохранение стабильности экономики в условиях пандемии.