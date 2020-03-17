Правительство России примет решение о выплатах по больничным в связи с карантином

Москва, 17 марта. Правительство России примет решение о выплатах по больничным тем, кто оказался на карантине в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом говорится в совместном сообщении Банка России и кабмина.

«Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине», — подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что власти выполнят все обязательства по поддержке семей с детьми от трех до семи лет. Планируется, что выплаты начнутся уже в июле.

«В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет, которые окажут поддержку семьям в непростой жизненной ситуации», — указывается в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения России объяснило порядок оплаты больничных из-за карантина. В ведомстве отметили, что компенсация разницы между зарплатой и больничным во время нахождения на карантине не предусмотрена действующим законодательством. Председатель Национального родительского комитета рассказала о предложении выдавать больничные листы россиянам, которые присматривают за детьми до 14 лет, находящимися дома на карантине из-за коронавирусной инфекции.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Сейчас пик распространения инфекции в Китае прошел. Однако, как заявил глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулин, Ммеры по борьбе с COVID-19 в Китае принесли плоды, но восстановление производства и обычной активности может привести к возникновению второй волны эпидемии.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах по борьбе с последствиями коронавируса. По его словам, правительство страны сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции COVID-2019.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 177 тысяч человек, умерли около семи тысяч заболевших. В России сейчас выявлены 93 случая инфицирования. Официальный представитель казахстанского Минздрава Диас Ахметшарип сообщил, что в Казахстане зафиксирован случай заражения коронавирусом девочки 2018 года рождения. Она прилетела рейсом из Берлина через Минск в Алма-Аты. Девочку госпитализировали в детскую городскую инфекционную больницу.