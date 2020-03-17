В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами товаров в России

Москва, 17 марта. Торговые сети не испытывают проблем с запасами или доставкой основных товарных категорий в магазины. Об этом рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

По его словам, запасы товаров были сформированы с учетом колебаний спроса. Ритейлеры сообщили, что больше всего россиян сейчас интересуют средства личной гигиены, бытовая химия и бакалея.

«Совместно с органами федеральной власти прорабатываются вопросы ускорения доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом», — цитируют Власенко «Известия».

Он добавил, что особое внимание сейчас уделяется доставке товаров в небольшие торговые точки. Власенко заверил, что правительство, местные администрации и ритейлеры контролируют ситуацию, пишет «ФедералПресс». Представитель АКОРТ считает, что запасов по основным товарным группам должно хватить в магазинах на восемь недель.

Ранее в Минпромторге заверили, что закрытие продовольственных магазинов на фоне пандемии коронавируса не планируется. Торговые сети в России стали заранее создавать запасы продуктов, увеличивая заказы у поставщиков. Министерство с учетом ситуации в зарубежных странах следит за потребительским рынком совместно с властями регионов и торговыми сетями. Ритейлеры заверили, что дефицита продуктов и средств гигиены не будет.

По последним данным, в России заболели более 90 человек. Власти утвердили комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в стране, который предусматривает закрытие авиасообщения со странами Евросоюза, где бушует эпидемия