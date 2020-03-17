Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу

Москва, 17 марта. На ток-шоу Первого канала «На самом деле» обсуждают слухи из мира шоу-бизнеса, потому что это больше всего интересует аудиторию. Об этом рассказала редактор телеканала, журналистка Марина Николаева.

«Меня это убивает, но лучше всего смотрят грязное белье звезд», — объяснила Николаева. Она в свое время занималась подготовкой передачи.

Как пишет пермское издание «Звезда», истории обычных людей получают у телезрителей меньше отклика, хотя их проработка занимает больше времени. Она уточнила, что редакторы при подготовке программы ищут истории, которые могли бы вылиться в ток-шоу. Источниками таких историй могут быть средства массовой информации, социальные сети.

Ранее актер Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле», которое выходит в эфире Первого канала.

Еремеев сменил Дмитрия Шепелева, который в конце февраля объявил о своем увольнении с Первого канала. Новый выпуск ток-шоу с Еремеевым был посвящен убийству жителя Нижнего Новгорода, в котором обвиняется группа подростков. Зрители Первого канала высоко оценили Еремеева в роли ведущего телепередачи «На самом деле». По мнению телезрителей, Еремеев обладает харизмой и тактичностью, поэтому хорошо справляется с поставленной задачей.

Стоит отметить, что в начале 2020 года в СМИ появились слухи об уходе Шепелева с Первого канала, однако телеведущий опроверг данную информацию. В конце февраля стало известно, что Шепелев уволился с Первого канала. Позднее стало известно, что Еремеев сменит Шепелева на посту ведущего ток-шоу «На самом деле».