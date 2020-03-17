Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 177 тысяч человек

Москва, 17 марта. Число заразившихся коронавирусом COVID-2019 в мире превысило 177 тысяч человек, умерли около семи тысяч заболевших. Соответствующая статистика подготовлена на основе официальных заявлений стран и экспертов в государствах, где отмечены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 14 тысяч — до 177 455 человек, а число умерших от инфекции превысило семь тысяч и составило 7 072, передает ТАСС.

Точно посчитать условный показатель смертности сейчас нельзя, это можно будет сделать после окончания пандемии. Согласно средним цифрам, показатель смертности по миру на данный момент составляет 3,99%. В Китае за прошедшие сутки было выявлено порядка 20 новых случаев заражения (3,98%).

На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия. На территории государства к настоящему моменту 27 710 человек инфицированы, 2 158 умерли, а 2 749 пошли на поправку. Далее следуют Иран (14991 заразились, 853 умерли, 1669 вылечились), Испании (9191 заразились, 309 умерли, 530 вылечились), Южная Корея (8320 заразились, 81 умер, 1401 вылечился).

Также случаи заболевания зафиксированы во Франции, Германии и США (от трех до семи тысяч заболевших коронавирусной инфекцией) и в Швейцарии, Японии, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Бельгии и Австрии (от одного до трех тысяч случаев). Согласно официальным данным, в России сейчас выявлены 93 случая инфицирования.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом. Они абсолютно здоровы, Вице-премьер заметила, что четыре человека, заболевших коронавирусом COVID-2019, выздоровели. В России производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Они будут распространены во всех субъектах Российской Федерации, добавила Голикова.

Ученые из детского центра в китайском городе Гуанчжоу заявили, что у многих детей коронавирус COVID-2019 может протекать без симптомов или быть крайне слабо выраженным. Специалисты сделали вывод, что дети могут быть разносчиками коронавирусной инфекции и оказаться потенциально опасными для взрослых.

Заболевший коронавирусом человек может быть излечен благодаря антителам, которые находятся в крови уже переболевших COVID-19 и выздоровевших. Соответствующий метод лечения предложили американские ученые. По их словам, этот метод лечения можно внедрить в самые кратчайшие сроки, при этом не ожидая разработки вакцины от коронавирусной инфекции. Отмечается, что метод иммунотерапии основан на создании специальной сыворотки, которая содержит вирусные антитела, полученные из крови пациентов, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией и выздоровели.

Вспышка пневмонии, вызванная, как позже выяснили ученые, новым типом коронавируса, была зафиксирована в прошлом году в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.