В России предложили выдавать родителям больничный из-за карантина

Москва, 17 марта. Национальный родительский комитет предложил выдавать больничные листы россиянам, которые присматривают за детьми до 14 лет, находящимися дома на карантине из-за коронавирусной инфекции. О такой инициативе рассказала председатель НРК Ирина Волынец.

Она напомнила, что все больше учреждений для детей закрываются из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В тех семьях, где родители продолжают ходить на работу, дети остаются дома без присмотра.

«Согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения», — цитирует председателя НРК RT.

Волынец сочла необходимым позволить родителям уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантина в учебных учреждениях, которые посещают их дети, пишет «ФедералПресс».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса. По последним данным, в России заболели уже более 90 человек. Заразившиеся вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Италии, Франции, Испании и Швейцарии. Многие государства вынуждены были ввести на своей территории карантин и закрыть границы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в стране, который предусматривает закрытие авиасообщения со странами Евросоюза, где бушует эпидемия. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила усиление мер после 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.