Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом

Москва, 17 марта. Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом. Об этом он написал в Instagram.

Актер вместе с семьей будет находиться в режиме домашней изоляции столько, сколько потребуется.

«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19», — написал он.

Кроме того, он уточнил, что все члены его семьи чувствуют себя хорошо, а у него выявлены только симптомы простуды. Артист призвал всех быть бдительными и осторожными. По его словам, нужно делать все, чтобы остановить распространение вируса.

«Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держите дистанцию и будьте здоровы!» — написал он.

Ранее коронавирусом заразились голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Стало известно, что пару уже выписали из больницы, но они проведут две недели на карантине — в изоляции.

О том, что они заболели, Хэнкс сообщил своим поклонникам в Instagram. По его словам, перед госпитализацией они почувствовали легкую усталость и недомогание.

Ранее о шансах излечения звездной пары от болезни рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он объяснил, что актеру есть, о чем беспокоиться. Хэнкс находится в том возрасте, когда предпосылки к трагедии имеют реальное место.

По словам иммунолога, даже большие деньги не всегда способны решить вопросы со здоровьем. Тем более, когда речь идет о таком опасном заболевании. Он отметил, что сегодня широко применяются дорогие антиротовирусные препараты. Ими обеспечивают население в России и США. В Китае есть свои методы, эффективность которых пока не известна.

В киностудии Warner Bros. заявили, что пытаются установить связь со всеми, кто мог контактировать с актером или его супругой во время съемок в Австралии.