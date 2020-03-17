Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram

Мурманск, 17 марта. Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в социальных сетях.

Ранее пользователи Сети раскритиковали министра образования Мурманской области. Женщина только недавно вступила в эту должность, россияне были недовольны множеством орфографических и пунктуационных ошибок в постах.

«Спасибо всем, кто указал на ошибки! Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание», — написала министр.

При этом она признала, что каждый имеет право на ошибку.

«Но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться», — уточнила министр.

Ранее участник известного капитал-шоу «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем. Запись необычной программы опубликована на сайте Первого канала. В качестве задания для участников бессменный ведущий передачи Леонид Якубович попросил назвать вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет.

Правильным ответом является слово «монпансье», однако на табло и на телеэкране слово было написано с пропущенной буквой «н» во втором случае — «монпасье». Несмотря на орфографический недочет, один из трех участников смог угадать слово и победить в игре.

«Поле чудес» выходит в эфир почти 20 лет — с 1990 года. Первым ведущим программы был журналист Владислав Листьев, которого в 1991 году сменил Якубович.