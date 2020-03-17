Около 400 заключенных сбежали из тюрьмы в бразильском Монгагуа

Бразилиа, 17 марта. В бразильском городе Монгагуа, расположенном на юго-востоке штата Сан-Паулу, около 400 заключенных сбежали из тюрьмы.

О произошедшем сообщил местный информационный портал G1. Уточняется, что колония, в которой находились осужденные, была полуоткрытого типа. Им удалось устроить побег после того, как они взяли в заложники сотрудников тюрьмы.

По последней информации, после нарушения порядка злоумышленники еще удерживали правоохранителей. В Сети уже появилось видео, на котором, по словам авторов, запечатлен массовый побег.

URGENTE



Neste momento está acontecendo rebelião em diversos presídios de SP pic.twitter.com/cVFSj1axOa — Kallil Oliveira (@kallilolv) March 16, 2020

После инцидента местная полиция немедленно преступила к обыску окрестностей для того, чтобы найти заключенных и взять под контроль. Однако, как отмечает издание, согласно местному законодательству, в подобных колониях нет вооруженного надзора, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в Богучанском районе Красноярского края мужчина подложил вместо себя в койку муляж и сбежал из места заключения. Инцидент произошел 20 января в колонии-поселении №42 в поселке Октябрьский. Данная исполнительная колония примечательна тем, что в нее попадают осужденные, отбывающие срок впервые.

Осужденный воспользовался отсутствием надзора, разместил муляж, накрыл одеялом и сбежал. Его удалось найти на железнодорожной станции Иланская, пишет «Газета.Ru».