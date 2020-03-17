Тома Хэнкса с женой Ритой Уилсон выписали из больницы в Австралии

Москва, 17 марта. Актер Том Хэнкс, который снялся сразу в нескольких культовых картинах, и его жена Рита Уилсон, заразившиеся коронавирусом, выписаны из больницы в Австралии. Об этом рассказал сам актер.

По данным газеты The Hollywood Reporter, Хэнкс и его супруга находились в больнице пять дней. Сейчас они живут в арендованном доме. Пациентам нужно выдержать двухнедельный карантин. После этого они смогут вернуться в Соединенные Штаты Америки. Актер уточнил, что они с супругой соблюдают меры предосторожности. Пара находится в полной изоляции.

О том, что они заболели, Хэнкс сообщил своим поклонникам в Instagram. По его словам, перед госпитализацией они почувствовали легкую усталость и недомогание.

Ранее о шансах излечения звездной пары от болезни рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он объяснил, что актеру есть, о чем беспокоиться. Хэнкс находится в том возрасте, когда предпосылки к трагедии имеют реальное место.

По словам иммунолога, даже большие деньги не всегда способны решить вопросы со здоровьем. Тем более, когда речь идет о таком опасном заболевании. Он отметил, что сегодня широко применяются дорогие антиротовирусные препараты. Ими обеспечивают население в России и США. В Китае есть свои методы, эффективность которых пока не известна.

В киностудии Warner Bros. заявили, что пытаются установить связь со всеми, кто мог контактировать с актером или его супругой во время съемок в Австралии.