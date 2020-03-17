Спикер иркутского Законодательного собрания Сергей Сокол ушел в отставку

Иркутск, 17 марта. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Как уточнили в Заксобрании, ему перешел мандат Ольги Баталиной. 3 марта Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий парламентария партии «Единая Россия» Ольги Баталиной.

Как пишет ТАСС, она уволилась в связи с переходом на должность замглавы Минтруда. Напомним, Сергей Сокол возглавил Законодательное собрание Иркутской области в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что оклад губернатора Иркутской области предлагают увеличить на 44%. Проектом закона предлагалось повысить оклад губернатора «с 18 тысяч 880 рублей до 27 тысяч 167 рублей». Кроме того, оклад предлагалось повысить чиновникам, замещающим областные государственные должности.