Коронавирус обнаружили у двухлетней девочки в Казахстане

Нур-Султан, 17 марта. В Казахстане зафиксирован случай заражения коронавирусом девочки 2018 года рождения. Об этом на онлайн-брифинге сообщил официальный представитель казахстанского Минздрава Диас Ахметшарип.

Заболевшая девочка прилетела рейсом из Берлина через Минск в Алма-Аты. Ее госпитализировали в детскую городскую инфекционную больницу.

За минувшие сутки количество зараженных новым типом коронавируса увеличилось с 10 до 13 человек. Среди вновь заразившихся двое прибывших из Москвы мужчин.

За последние 24 часа коронавирус был выявлен у 13 903 человек, в том числе у 29 человек на территории Китая. COVID-19 зарегистрирован в 151 стране.