Депутат Рады Дубинский заявил, что страна идет к дефолту

Киев, 17 марта. Депутат украинской Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что государство и экономика всей страны идут к дефолту. Данное заявление политик сделал в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

По мнению Дубинского, причиной дефолта могут стать долги Украины на внешнем и внутреннем рынке.

«Как государство и экономика мы идем к дефолту. Вернуть тот объем долгов, который на сегодня сформирован Украиной на внешнем и внутреннем рынке, без глобальной финансовой помощи, невозможно», – заявил Дубинский.

Под дефолтом в экономике подразумевается невыполнение договора займа. То есть неоплата своевременно процентов или основного долга по обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) не даст Украине выйти из долгового рабства.

Ранее в МВФ рассказали о достижении прогресса в обсуждении с Киевом законодательных инициатив, которые снимут оставшиеся преграды для получения Украиной очередного кредитного транша в 5,5 миллиарда долларов.

«Команда Зеленского все больше затягивает на экономике Украины долговую петлю. По информации украинского министерства финансов, только в 2020 году государство должно будет выплатить по долгам МВФ 1,4 млрд долларов. Министр финансов Украины Оксана Маркарова надеется, что программа по этому займу станет последней «в хорошем смысле слова» и Украине удастся выйти из долговой зависимости от МВФ», – прокомментировал Лепа.

Однако большинство экспертов склонны к той точке зрения, что представители МВФ ведут переговоры с целью отстранить украинских олигархов от влияния на команду Зеленского и начать самим диктовать ей условия.