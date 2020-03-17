Россия ограничит въезд иностранцам из-за эпидемии коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Россия ограничит въезд иностранцев Туристический сезон для зарубежных гостей, похоже, официально закрывается. Россия запретит въезд для иностранцев с 18 марта и как минимум до 1 мая. Такое решение принял наш кабмин во главе с Михаилом Мишустиным на фоне коронавирусной угрозы. Несмотря на это, новый запрет не коснется дипломатов и прочих официальных лиц, а также граждан, постоянно проживающих в России. Ограничения не действуют и для экипажей различного транспорта, чьи международные рейсы еще остаются в силе. Напомним, что в нашей стране коронавирус диагностирован уже 93 раза. Подавляющее большинство из них — «привоз» из-за границы. И это неудивительно, особенно сейчас. Ведь, по новым данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире заразились почти 170 000 человек. При этом вчера общее число заболевших за пределами Китая впервые стало больше, чем в самом эпицентре эпидемии.

«Глонасс-М» успешно вышел на орбиту Еще один успешный старт состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Навигационный спутник «Глонасс-М» благополучно вышел на расчетную орбиту, о чем рассказало Министерство обороны России. Запуск прошел накануне вечером — с космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Это уже ее второй полет с Плесецка в 2020 году. А со спутником сейчас установлена хорошая связь, все его системы работают без каких-либо сбоев. На орбите он пополнил состав других «Глонассов» — российской навигационной системы, в которую входит уже почти 30 космических аппаратов.

Москва направила Киеву ноту протеста Украина по-прежнему игнорирует Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Такую оценку дала спикер российского МИД Мария Захарова. Наше ведомство выразило киевским коллегам ноту протеста из-за последних событий. Напомним, что ранее у здания посольства России на Украине собрался так называемый «марш добровольцев». В его состав вошли представители правых националистических организаций, они требовали остановить переговоры по Донбассу. Участники жгли файеры, скандировали экстремистские лозунги и запускали сигнальные ракеты — одна из них попала на крышу дипмиссии и едва не привела к пожару. Зачинщики, несмотря на присутствие полиции, задержаны не были. Российский МИД потребовал у Киева пресекать подобные акции.