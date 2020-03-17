Дэниел Рэдклифф признался, что спивался из-за Гарри Поттера

Лондон, 17 марта. Британский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что спился из-за роли Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе. Об этом сообщает Independent.

Актер рассказал о проблемах с алкоголем ведущей Лорен Лэверн в эфире радиопередачи Desert Island Discs. Рэдклифф отметил, что у людей вызывало интерес появление в питейных заведениях актера, сыгравшего обладающего магическими способностями мальчика. Этот интерес он назвал «немного издевательским», так как для многих наблюдать за выпивающим в баре одну стопку за другой Гарри Поттером «было смешно по определению».

В результате актер «выпивал больше и напивался сильнее» на протяжении многих лет. По признанию Рэдклиффа, проблемы с алкоголем у него начались еще в 2010 году.

«Все, что было выпито ближе к концу съемок и уже после того, как они завершились, — это была паника, я просто не очень понимал, что делать дальше и в трезвом состоянии мне было некомфортно», — отметил артист.

Рэдклифф заявил, что пытался бросил пить много раз. Сделать этом ему удалось с помощью друзей. В радиоэфире актер поблагодарил семью и близких, которые помогли ему пережить тяжелые времена.

Ранее американский артист Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма. По его словам, спиртным он пытался заглушить постоянное чувство дискомфорта.

В непростой период Аффлека поддерживали Брэдли Купер и Роберт Дауни-младший, которые тоже прошли через разного рода зависимости: у Купера были проблемы с алкоголем, а у Дауни-младшего — с наркотиками. По словам Аффлека, возвращение к нормальной жизни заставляет человека быть честным, надежным, помогать другим и извиняться, если был не прав.