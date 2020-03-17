Певицу Глюкозу хотят лишить сценического имени

Москва, 17 марта. Российская певица Наталья Ионова-Чистякова может лишиться своего знаменитого сценического имени Глюкоза. Псевдоним якобы планирует забрать ее продюсер Максим Фадеев.

По его словам, он хочет представить аудитории совершенно новую Глюкозу. Поэтому он рассчитывает оставить Ионову-Чистякову без звездного псевдонима, передав его другому человеку. Предполагается, что музыкальные композиции новой Глюкозы будут похожи на старое исполнение Ионовой-Чистяковой. Однако пока что она никак не комментирует оглашенную информацию, сообщает издание «Актуальные новости».

По словам Фадеева, он также хочет заняться «ребрендингом» знаменитой на российской эстраде музыкальной группы «Серебро». Шоумен подчеркнул, что новый проект окажется шоком для зрителей.

Напомним, ранее вокруг Глюкозы стали собираться слухи о ее скором разводе. Певица опровергла все сплетни одним единственным трогательным фото с пляжа. На фоне сообщений о разладе в семье артистки, сама Глюкоза решила показать фанатам, как проводит первые дни наступившего года. На снимке пара на живописном песчаном пляже занималась йогой.

Также Глюкоза обратилась в своем Instagram к собственным ненавистникам. Она заявила, что как артист она каждый день встречается с вторжением в ее личную жизнь и «прочей грязью». При этом она добавила, что с появлением соцсетей ненависть полилась через край. Пост она закончила словами о том, что любит своих замечательных «хейтеров», пишет «Газета.ru».