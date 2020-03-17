Эксперты рассказали, как кибермошенники используют коронавирус

Москва, 17 марта. Кибермошенники используют пандемию коронавируса, чтобы воровать персональную информацию и собирать лже-пожертвования на борьбу с инфекцией, предупреждают IT-эксперты.

По данным руководителя группы анализа веб-контента компании «Лаборатория Касперского» Константина Игнатьева мошенники отправляют письма на тему коронавируса. При этом одна из зафиксированных спам-кампаний изображает рассылки от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

Также злоумышленники рассылают письма под видом МВФ или Всемирного банка. Мошенники просят направить пожертвования тем, кто нуждается в деньгах из-за коронавируса.

Луис Корронс из компании Avast рекомендует пользователям установить на свои устройства системы безопасности, которые обнаружат и заблокируют фишинговые атаки. Эксперт советует проявлять бдительность с письмами, в которых упоминается коронавируса.

Директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов советует удалять нежданные письма от незнакомых отправителей и проверять ссылки, которые содержатся в сообщениях.

«Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями», — рассказал Сулейманов.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении компании кибершпионажа SneakyPastes, которая действует на Ближнем Востоке и в Северной Африке.