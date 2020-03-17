День космонавтики могут перенести на октябрь из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Празднование Дня космонавтики в связи с пандемией коронавируса в этом году могут перенести с 12 апреля на 4 октября.

«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей, с 12 апреля на 4 октября 2020 года», — цитирует источник в ракетно-космической отрасли ТАСС.

Ранее на фоне распространения коронавируса власти Москвы ввели запрет на спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия в городе до 10 апреля. Также ограничено проведение выставок, мероприятий в сфере культуры, спорта, образования, на которых число участников превышает 50 человек, указано в сообщении. Такие меры приняты для профилактики распространения в Москве коронавируса.

Приостановлена работа секций и кружков программы «Московское долголетие», а также проведение других мероприятий в центре соцобслуживания населения.

Кроме того, из-за эпидемиологической обстановки и решения руководства Казахстана о введении режима чрезвычайного положения было отменено посещение представителями СМИ космодрома «Байконур».