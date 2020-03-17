Мировые цены на нефть поднялись на 5% после обрушения

Москва, 17 марта. После обрушения в понедельник, стоимость нефти марок Brent и WTI выросла сразу более чем на 5%. При этом ранее цена фьючерсов обновила свой минимум более чем за четыре года.

После обрушения в понедельник Brent подешевела более чем на 12%, а WTI снизилась на 10%.

При этом, по состоянию на 04.02 апрельский фьючерс WTI подорожал на 5,10%, до 30,48 доллара за баррель. Вместе с тем, майский фьючерс нефти марки Brent вырос на 5,23%, до 31,17 доллара за баррель, приводит данные торгов РИА Новости.

Напомним, падение цен на нефть в начале недели произошло на фоне приостановки торгов на биржах США после открытия. На прошлой неделе такое случилось несколько раз. После временной приостановки индексы продолжали падение: Dow Jones на 11,39%, NASDAQ — на 10,84%, S&P 500 — на 10,91%.

При этом ключевые индексы Мосбиржи также опустились. Индекс Мосбиржи на 16 марта 18.06 по Москве снизился на 2,92%, РТС - на 3,94%, пишет «Газета.ru».

Обвал на нефтяном рынке стал следствием ценовой войны, которую развязала Саудовская Аравия в качестве ответа на решение России выйти из соглашения с ОПЕК. Данное соглашение вводило ограничения на добычу нефти и было призвано сдерживать снижение цен. Эр-Рияд настаивал на том, чтобы члены картеля и Россия снизили объем производства еще сильнее. Москва же заявила, что сперва экспортерам следует изучить влияние коронавируса на нефтяной рынок.

Примечательно, что обвал цен может сильно ударить по американской сланцевой нефти, которая дороже в производстве.