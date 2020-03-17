Российский боксер завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио

Лондон, 17 марта. Российский боксер Альберт Батыргазиев получил путевку на Олимпийские игры в Токио после остановки квалификации из-за коронавируса.

Батыргазиев вышел из 1/8 финала проходившего в Лондоне отборочного турнира, победив словака Вильяма Танко. Россиянин вошел в восьмерку лучших боксеров соревнования в весовой категории до 57 кг и получил лицензию на участие в Олимпийских играх.

Другой российский боец Расул Салиев в весовой категории до 52 кг уступил британцу Галалу Яфая и не смог гарантировать себе путевку на Игры.

К моменту остановки турнира капитан российской сборной Андрей Замковой (до 69 кг) остановился на стадии 1/16 финала. Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) не успели провести ни одного поединка.

Российская команда будет эвакуирована из Лондона, сообщила со ссылкой на генсекретаря Федерация бокса России Умара Кремлева «Газета.ру». Кремлев отметил, что считает решение о приостановке турнира неправильным.