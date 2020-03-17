Зеленский пригрозил мэру Харькова уголовным делом из-за открытого метро

Киев, 17 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэра Харькова Геннадия Кернеса ждет уголовная ответственность в том случае, если он не согласится на время прекратить работу метро в городе из-за распространения коронавируса в мире.

Ранее Зеленский поручил приостановить автобусное, авиационное и железнодорожное сообщение в стране. Также он распорядился закрыть метро. Позже мэр Харькова заявил, что не согласен с позицией президента, выступает против и закрывать метро не собирается.

Позже в ответ на это Зеленский в эфире местного телеканала пояснил, что «каждый заболевший в Харькове» находится в ответственности Кернеса.

«Скажу так, очень осторожно: если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность», – сделал заявление Зеленский.

Напомним, сегодня ночью правительство Украины поддержало решение об прекращении междугородних авиарейсов, движения поездов и метро. Внутригородские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. При этом пользование личного транспорта не ограничено.

Кроме того, кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Зеленский поручил компетентным органам разработать программу «кредитных каникул» для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса.