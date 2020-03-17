Российские онлайн-кинотеатры открыли пользователям бесплатный доступ из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Крупные российские онлайн-кинотеатры «Кинопоиск HD», Ivi, Premier, Okko и more.tv сообщили об акциях, которые проводятся в связи с карантином из-за распространения нового коронавируса.

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот, который выдает оказавшимся на карантине из-за коронавируса россиянам промокод на 14 дней пользования пакетом подписок «Оптимум». Воспользоваться акцией могут посетители, которые не имеют действующей подписки.

Сервис Ivi сообщил о введении месячной подписки для новых пользователей всего за 1 рубль. Кинотеатр Premier разрешил бесплатный доступ к произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа» контенту.

«КиноПоиск HD» сообщил о бесплатном доступе к контенту для всех не имеющих подписку на данный момент пользователей до конца апреля. Аналогичную акцию сроком на месяц объявил онлайн-сервис more.tv.

Китайские власти сообщили о вспышке вызванной новым типом коронавируса COVID-19 пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку заболевания пандемией. Согласно последним данным более чем в 140 странах мира заражено около 170 тысяч человек, более 6,6 тысячи заразившихся скончались, выздоровели 79 тысяч пациентов.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что эпицентр пандемии переместился из Китая в Европу. За минувшие сутки коронавирусом в мире заразились почти 14 тысяч человек, сообщила «Газета.ру». За 24 часа зафиксировано 862 летальных исхода.