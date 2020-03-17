Вашингтон, 17 марта. Суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении процесса в отношении компании «Конкорд», которую обвиняли в якобы имевшем место в 2016 году вмешательстве в американские президентские выборы. Об этом говорится в поступившем в понедельник в электронную базу инстанции документе.

В постановлении говорится, что «ходатайство властей удовлетворено». С российских компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» сняты обвинения.

Ранее предполагалось, что процесс по делу компании «Конкорд менеджмент» начнется в апреле в суде американского столичного округа Колумбия.

Еще с 2016 года Вашингтон занимается поиском следов так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «дело о вмешательстве», в апреле прошлого года обнародовал доклад. В нем он признал, что не удалось подтвердить подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов. В результате Мюллер был вынужден признать, что никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой не существует.

Эксперты отмечают грамотную высококвалифицированную работу адвокатов «Конкорда», которые аргументированно доказали наличие огромного количества ошибок и несообразностей в обвинениях, предъявленных Мюллером и Ко российской компании.

После обвинений, которые предъявили Мюллеру адвокаты «Конкорда», спецпрокурор поспешно покинул свой пост. Он признал свое фиаско перед журналистами и заявил, что покидает министерство юстиции США. Сам президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» вакханалию вокруг якобы «вмешательства» Москвы в американские выборы.