Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

Москва, 17 марта. В мире за последние сутки у 13 903 человек был выявлен коронавирус. При этом 862 человек скончались. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщают специалисты, из почти 14 тысяч новых случаев лишь 29 зарегистрированы на территории Китая. На данный момент за пределами КНР от нового вируса скончались 848 человека. При этом общее число летальных исходов достигло 6 606. COVID-19 зарегистрирован в 151 стране, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус начал отступление в Китае. Число заразившихся в стране, где возникла инфекция, сокращается. Хотя в местных больницах и остаются около 10 тысяч человек, около 84% всех заболевших уже выздоровели.

Коронавирус начал распространятся по всему миру с декабря 2019 года. Появилась болезнь в китайском городе Ухань провинции Хубэй, однако сейчас эпицентр ее переместился в Европу. По всему миру предприняты беспрецедентные меры безопасности. Десятки стран закрыли свои границы, отмечает «Газета.ru». 11 марта ВОЗ объявила о пандемии вируса.