Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса

Пекина, 17 марта. Ученые из детского центра в китайском городе Гуанчжоу заявили, что у многих детей коронавирус может протекать без симптомов или быть крайне слабо выраженным. Медики пришли к выводу, что дети могут быть разносчиками коронавируса и оказаться потенциально опасными для взрослых.

В ходе исследований специалисты исследовали состояние 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. В семьях каждого ребенка были замечены случаи заражения коронавирусом COVID-19. В результате удалось выяснить, что у десяти из них была инфекция, однако никаких серьезных симптомов или осложнений не наблюдалось.

У семерых была замечена лихорадка и температура, но не более. Однако после выздоровления анализы показали, что вирус все еще находился в организме. Поэтому специалисты пришли к выводу, что детям нужно больше времени находиться в карантине, сообщают «Известия».

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшие сутки в мире заразились коронавирусом почти 14 тысяч человек. За последние 24 часа в мире зафиксировано 862 летальных исходов. При этом общее число смертей с начала эпидемии увеличилось до 6606. Как пишет «Газета.ru», общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом достигло 167 511.