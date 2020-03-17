Судно проекта «Морской старт» доставили из США в Приморье

Москва, 17 марта. Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт», отправившееся в конце февраля из США, прибыло в порт Славянка в Приморском крае. Соответствующие данные публикует сайт marinetraffic.com.

Судно покинуло расположенный недалеко от Лос-Анджелеса порт Лонг-Бич 28 февраля и прибыло в порт Славянка в 08.33 по местному времени (01.33 по Москве).

Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» покинуло Лонг-Бич 2 марта, в порт Славянка оно должно прибыть 30 марта.

Компания S7 стала хозяином плавучего космодрома в апреле 2018 года, получив корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич, оборудование ракетного сегмента и платформу Odyssey, а также принадлежавщие компании Sea Launch интеллектуальные права и товарный знак. Сумма сделки вместе с выводом оборудования из консервации составила около 150 миллионов долларов.

В декабре прошлого года в компании сообщили, что Госдепартамент США дал разрешение на доставку комплекса в Россию. Портом приписки платформы станет расположенный к югу от Владивостока поселок Славянка.

Гендиректор Славянского судоремонтного завода отметил, что договор заключен с S7 сроком на один год. Соглашение предусматривает ремонт и стоянку платформы, пока компания не найдет или не построит себе базовый порт.