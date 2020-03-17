Зеленский заявил о нехватке тестов на коронавирус в стране

Киев, 17 марта. Президент Украины Владимир Зеленский во время телепередачи на местном канале заявил, что в стране не хватает быстрых тестов для определения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Зеленского, в субботу, 21 марта, партия тестов для миллиона граждан должна уже прибыть на территорию Украины из Китая. В первую очередь они будут доставлены военным, в том числе на Донбасс, а также в больницы.

«В субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже на Украину», – цитирует Зеленского РИА Новости.

Со среды на Украине на время прекращается работа железнодорожного, авиационного и автобусного междугородного транспорта. Как пояснили в правительстве страны, соответствующее решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан. Кроме того, с 17 марта в городах будет прекращена работа метрополитена. Маршрутные такси, автобусы и трамваи разрешат перевозить лишь по 10 человек в салоне.

Ранее власти Украины приняли решение о закрытии границ на въезд иностранцев из-за эпидемии нового типа коронавируса COVID-19. Пересечение госграницы для граждан из других стран будет ограничено на две недели начиная с 16 марта, писала «Газета.ru».