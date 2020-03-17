Главврач Боткинской больницы предупредил, что при коронавирусе может быть «мокрый» кашель

Москва, 17 марта. Главный врач больницы им. С. П. Боткина Денис Гусев предупредил, что у заболевших коронавирусной инфекцией могут быть «мокрый» кашель и насморк.

По словам медика, главные симптомы заражения коронавирусом Covid-2019 – это одышка, затруднение дыхания, сухой кашель и повышение температуры тела, как правило, выше 38 градусов.

Главврач Боткинской больницы отметил, что раньше насморк считался четким дифференциальным признаком, которого не должно быть при коронавирусе. Однако теперь врачи считают иначе.

«Сейчас к этому относятся по-другому, и мы отчасти имеем этому подтверждение. Поражение слизистой оболочки носа тоже может быть. Не так часто, как при риновирусе или аденовирусе, когда мы видим настоящий насморк. Просто при коронавирусе он может быть не в такой явной форме и более коротким по продолжительности», — отметил Гусев.

Инкубационный период заболевания может занять до 14 дней, напомнил врач. У шести пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией чаще симптомы проявлялись на четвертый или пятый день после возвращения из-за границы. Но определить, когда именно был контакт с носителем вируса, практически невозможно.

Гусев подчеркнул, что в инкубационный период заразившийся человек даже без симптомов может заразить окружающих.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что ее источником стал новый штамм коронавируса — COVID-19, сообщила «Газета.ру». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.