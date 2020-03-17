Тунис закрыл воздушное пространство и погранпереходы

Тунис, 17 марта. Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах распорядился закрыть воздушное пространство страны и наземные пограничные переходы. Запретные меры вводятся из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.

Фахфах сообщил, что введенные меры не распространяются на грузовой транспорт, который доставляет товары на территорию страны. Ограничения вводятся со среды, 18 марта. Вместе с тем глава правительства ранее ввел запрет на проведение массовых мероприятий в стране и организацию уличной торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Напомним, ранее Еврокомиссия заявила, что закрытие границ внутри Евросоюза из-за распространения коронавирусной инфекции является не лучшей мерой. По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, закрытие границ вряд ли можно назвать эффективной мерой, поскольку практически все страны Европы на сегодняшний день заражены коронавирусом.

31 декабря власти Китая 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19, пишет «Газета.ru».