Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом во время карантина

Киев, 17 марта. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом, пока в стране действует введенный из-за коронавируса карантин. С соответствующим заявлением глава государства выступил во время телепередачи «Свобода слова».

«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — заявил Зеленский.

Президент Украины также посоветовал гражданам смотреть кино, читать книги и больше общаться с детьми пока в стране действует карантин.

По данным украинского Минздрава, на территории Украины подтверждены семь зараженных коронавирусом COVID-19. Скончался один из заразившихся.

Кабмин Украины для предотвращения распространения коронавируса распорядился приостановить с 18 марта железнодорожное, автобусное и авиасообщение, а также работу метро, сообщила «Газета.ру».

На внеочередном заседании 14 марта правительство Украины временно ограничило въезд в страну иностранных граждан и приостановило авиасообщение. С понедельника, 16 марта, для иностранцев на две недели закрыта граница.