Правительство Украины запретило междугородние авиарейсы, поезда и метро

Киев, 17 марта. На Украине с 18 марта прекращается работа железнодорожного, авиационного и автобусного междугородного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Соответствующее решение было принято правительством страны в целях обеспечения безопасности граждан, пояснил он.

Как отметил чиновник, с полудня среды в стране приостанавливаются пассажирские междугородние и межобластные перевозки. Кроме того, с 17 марта в городах будет прекращена работа метрополитена.

Внутригородские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. При этом пользование личного транспорта не ограниченно, пояснил министр.

«Призываю всех соблюдать эти нормы, мы делаем это для вашей защиты. Оставайтесь дома, будьте здоровы», – написал Кликлий.

Ранее в эфире политического ток-шоу «Свобода слова» президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности властей ввести чрезвычайное положение в стране. Также он поручил прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране и закрыть метро для предотвращения распространения коронавируса.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Зеленский поручил компетентным органам разработать программу «кредитных каникул» для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса.